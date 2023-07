Kehrt prominenter Ex-NEOS-Mann in Politik zurück?

VdB-Unterstützer, Schaukochen mit Babler

Seit geraumer Zeit sieht man den Unternehmer auch wieder aktiv in der Nähe von Politikern. Im Bundespräsidenten-Wahlkampf trat er offiziell als Unterstützer von Alexander Van der Bellen auf. Mit Andreas Babler organisierte der Unternehmer im März 2023 in Traiskirchen ein Schaukochen mit Kindern zum Thema „Kinderessen neu denken“. Zudem tauchten im Vorfeld der Salzburg-Wahl im April Gerüchte auf, wonach Schellhorn den amtierenden Landeshauptmann Wilfried Haslauer unterstütze. Dies wurde später von Schellhorn persönlich dementiert. „Ich stehe auf keiner Unterstützer-Liste und habe nirgends unterschrieben.“ Und er werde am 23. April die NEOS wählen.