Mit neuem Trainer am Eis schneller werden

Wettkämpfe in der Leichtathletik warten

Doch auch abseits des Eiskanals hat Baumgartner noch etwas vor. Das Multitalent geht auch noch ihrer zweiten sportlichen Leidenschaft – der Leichtathletik – nach. „Ich bin die Landesmeisterschaften in Salzburg gesprungen, aber sonst habe ich bis jetzt noch nicht viel gemacht“, gesteht das Sprungtalent. Doch das soll sich nach einem viertägigen Kurzurlaub in der Dominikanischen Republik ändern. Dann will sie bei den Österreichischen Meisterschaften in der U20 (ab 2. August in Eisenstadt) angreifen.