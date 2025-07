Sie lernen es einfach nicht

Und so bleibt alles wie immer in Österreich, wo man aus Schaden dümmer wird. Wenn ewig alles nur in einer Suppe kocht, alle nur ihr eigenes Süppchen kochen und glauben, dass das eh in Ordnung geht, wird sich nichts ändern. Bis zu dem Punkt, an dem die unsägliche Mischung aus Präpotenz und Unvermögen zu gröberen Pannen im Betrieb führen und der Deckel laut scheppernd vom Topf fliegt.