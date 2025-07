Die Bahn fährt wieder durch das Gasteinertal

Seit dem 18. November 2024 mussten Zugreisende aus Salzburg für ihre Fahrt in den Süden in die Busse einsteigen. Der Schienenersatzverkehr zwischen Bischofshofen und Spittal an der Drau war wegen der Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen der ÖBB im Tauerntunnel und im Gasteinertal notwendig.