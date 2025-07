Verzweifelter Vater: „Justiz lässt uns im Stich“

Dass der Bub zum Vater soll, hat selbst die Jugend- und Familiengerichtshilfe zuletzt im April 2025 empfohlen. Auch der Bub äußerte in einem Brief den Wunsch, zum Vater zu ziehen. Doch danach passierte nichts mehr – nur eines: Es gab wieder einen Fristsetzungsantrag, also die nächste Verzögerung. „Grundsätzlich hängt die Dauer eines Pflegschaftsverfahrens von zahlreichen Faktoren ab“, erklärte das zuständige Bezirksgericht und nannte Gründe wie Gutachten, Anträge der Eltern, fachliche Stellungnahmen etc. Und bezüglich Krankenständen sei aufgrund der „Unterbesetzung der Gerichte festzuhalten, dass keine frei verfügbaren Personalreserven vorhanden sind“.