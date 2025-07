„Bei den Frauen ist es noch echter Fußball“

Man hat das Jahr 2022 geschrieben, als Damen-Bundesligist Bergheim und Red Bull Salzburg den Start einer Kooperation verkündet haben. Im Dezember 2024 gaben die Klubs bekannt, ab der Saison 2025/26 unter dem Namen „FC Red Bull Salzburg Frauen“ in der höchsten Spielklasse anzutreten. Von Tag eins an war Bernd Winkler mit dabei. Vor dem offiziellen Trainingsstart am Montag sprach er mit der „Krone“ über . . .