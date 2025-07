Spitzenposten im Land war wohl beschlossene Sache

„Typisch Österreich, typisch Spitzenjob“ – so könnte man die Leser-Kommentare zum möglichen Postenschacher für den Salzburger Landesamtsdirektor zusammenfassen. Was war passiert? Am Montag, dem 7. Juli, berichtete die „Krone“ über die Neubestellung des höchsten Beamtenpostens im Landesdienst. Franz Moser soll demnach mit Anfang 2026 den Job von Sebastian Huber übernehmen – letzterer geht Jahresende in Pension.