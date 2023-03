Neos sind doch Schellhorns erste Wahl

„Ich möchte keine Almosen vom Land“

Schellhorn nutzte die Gelegenheit nämlich auch, wortreich vor einer schwarz-blauen Koalition in Salzburg zu warnen: „Ich wünsche mir eine Dirndl-Koalition für Salzburg, ich brauche nicht Niederösterreich in Salzburg.“ Als konkretes Beispiel führte der Unternehmer die geplante Förderung in Niederösterreich für Wirte an, die heimische Kost auftischen. „Ich möchte als Unternehmer nicht von Almosen der Landesregierung abhängig sein, nur wenn ich Schnitzel anbiete. Ich möchte, dass meine Mitarbeiter weniger kosten und mehr verdienen.“