Die Buhlschaft spielen? „Das ist wie ein Rausch!“

Eine Kugel Cappuccino. Im Stanitzl. Deleila Piasko weiß, was sie will. Nicht nur als Buhlschaft – auch im Eisgeschäft in der Salzburger Altstadt. „Ich könnte immer Eis essen“, schwärmt die Schauspielerin: „Außerdem trinke ich viel Kaffee. Cappuccino-Eis ist wie für mich gemacht!“