Sepp Schellhorn zieht sich aus der Politik zurück

Nöte von Unternehmern „gingen an die Nieren“

In einer Aussendung und in den Einträgen auf Twitter erklärte der 54-Jährige, seine Belegschaft in der gegenwärtigen Situation eines Fachkräftemangels nicht länger alleinlassen zu wollen: „Gerade in der Gastronomie arbeiten wir derzeit alle am Anschlag mit leider wenig Perspektive auf Besserung.“ Er habe in den letzten Monaten der Pandemie Hunderte persönliche Gespräche geführt und Tausende E-Mails von Unternehmern in Nöten beantwortet, die ihm auch selbst „an die Nieren gegangen sind“.