Seitensprung ist für eine Revanche gut

Verletzungen ihrer aktuellen Partner machten es möglich. Deshalb ließen die Olympiateilnehmer von Paris 2024, Julian Hörl und Alex Horst, kurzfristig vor dem Pro Beach Battle in Litzlberg am Attersee ihre Partnerschaft wieder aufblühen. Und der „Seitensprung“ machte sich bezahlt. Nach dem souveränen Aufstieg in die K. o.-Phase am Freitag, marschierten der Saalfeldner Hörl und sein neuer alter Partner ins Finale durch. Der Pinzgauer meinte: „Im dritten Satz hat Alex alleine gespielt, sensationell wie er das Spiel gelesen hat!“