Carlos Alcaraz gegen Novak Djokovic heute LIVE

Unersättlicher Djokovic will Major-Titel Nummer 24

„Er ist sehr motiviert, er ist jung, er ist hungrig. Ich bin auch hungrig, also lass uns ein Festmahl veranstalten“, scherzte Djokovic. Im Endspiel heute geht es nicht nur erneut um die Nummer-1-Position im ATP-Ranking: Djokovic hofft auf seinen 24. Titel und möchte damit den Langzeitverletzten Rafael Nadal schon um zwei Majors abhängen. Zudem kann er in Wimbledon mit dem zurückgetretenen Schweizer Roger Federer mit Triumph Nummer acht gleichziehen. Und in der „gemischten“ Allzeit-Wertung möchte er die noch alleinige Führende, die Australierin Margaret Court (24 Titel), einholen.