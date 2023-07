Verletzter Bergsteiger während Unwetter gerettet

Der Mann war nahe des Gipfels 20 Meter abgestürzt und hatte sich das Sprunggelenk so schwer verletzt, dass er nicht mehr auftreten konnte. Kurz vor 21 Uhr wurde deshalb die Bergrettung in Hallstatt alarmiert. Zuerst sollte ein Hubschrauber den auf einer Felskante liegenden Bergsteiger bergen. Wegen eines aufziehenden Gewitters musste der Helikopter aber wieder umdrehen. Als sich das Wetter etwas beruhigt hatte, gelang es zumindest, einen Notarzt und einen Sanitäter in der Nähe abzusetzen, die den Verletzten aus der Gefahrenzone brachten und mit der Schmerzbehandlung begannen. An eine Bergung aus der Luft war aber nach wie vor nicht zu denken, weil sich die Wetterlage wieder verschlechterte.