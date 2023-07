19-Jährige bei Auffahrunfall schwer verletzt

Ein 24-Jähriger fuhr am Sonntag gegen 23.30 Uhr in seinem Auto von Steindorf kommend Richtung Walchen und bog auf die Mittersiller Straße B168. Die Lenkerin aus Zell am See, die zuvor aus der Hauseinfahrt gefahren war, wollte ebenfalls auf die B168. Der 24-Jährige konnte nicht abbremsen und fuhr in das Auto vor ihm. Die Wucht des Aufpralls beförderte die 19-Jährige im Pkw über eine Böschung in den Straßengraben.