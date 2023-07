Den Gemeinden fehlt der Mitarbeiternachwuchs

Wenn es gar nicht vorangeht, wird Alfred Lugstein angerufen. Der Bergheimer hat sich auf die Personalsuche im öffentlichen Bereich spezialisiert. 30 Gemeinden betreut sein Vermittlungsbüro derzeit. Lugsteins Eindruck: Der Bedarf der Gemeinden an Personalvermittlung wird größer. Einige seiner Kunden sind gut ausgebildete Manager, die sich umorientieren wollen. Das Gehalt ist eher zweitrangig. „Das spielt uns in die Karten“, sagt Lugstein. Was ein Mitarbeiter verdient, ist gesetzlich geregelt und kann von der Gemeinde nicht erhöht werden. Auch das Amt des Bürgermeisters wird unattraktiver, immer weniger Kandidaten finden sich. „Aber wir sind gerüstet“, so Lugstein.