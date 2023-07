Weiter heftige Kritik an „Skandal-Besetzung“

Ähnlich kritisch sind die Worte von Ingeborg Haller, Klubobfrau der grünen Bürgerliste: „Eine parteipolitisch motivierte Postenbesetzung, die alle zuvor aufgestellten Ausschreibungsregeln über Bord wirft, kann nicht rechtens sein.“ Die Juristin fordert eine „umgehende Neuausschreibung des Spitzenjobs“ und spricht dabei auch direkt Preuner-Nachfolger Florian Kreibich an, samt einer Aufforderung zum Handeln. „Andernfalls gehe ich davon aus, dass wir in Zukunft in der Stadt außer Freunderlwirtschaft nicht viel von der ÖVP erwarten können.“