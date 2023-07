Salzburgs Bürgermeister gibt Polit-Pension bekannt

Tags zuvor noch Langzeitvertrauten in Top-Job gesetzt

Erst gestern hatte Preuner (ÖVP) seinen langjährigen Büroleiter Bernd Huber in einer wichtigen Personalfrage durchgedrückt. Der Jurist übernimmt die Magistratsabteilung 1, deren Leitungsposten seit Februar vakant war. Und das, obwohl er aus einem Hearingprozess eigentlich nur als Zweitgereihter hervorging. Mit seiner Zweitstimme verhalf Preuner seinem Getreuen im Stadtsenat zum Karrieresprung. Entgegen der Gepflogenheit des Magistrats, Kommissionsentscheidungen in Gremien zu folgen.