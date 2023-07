Nächstes Video: Was ist bloß mit Karl Mahrer los?

Verhaltensauffällig, originell, populistisch, merkwürdig oder ein kluger Schachzug? Nach seinem neuen Video von einem Lokalaugenschein auf der Mariahilfer Straße, in dem Karl Mahrer vor laufender Kamera die Polizei wegen eines auf der Parkbank schlafenden Mannes ruft, stellt sich zu Recht die Frage: Was ist bloß mit dem Wiener ÖVP-Chef los? In naher Zukunft erwartet er sich immerhin auch die Entführung von Industriellen in RAF-Manier, durchgeführt von den Klimaklebern als „Grüner Armee Fraktion“ - um Klimaziele zu erpressen.