Passanten sind in Wirklichkeit Parteifunktionäre

„Du kannst dich nicht mehr frei bewegen“, man könne sich in der Nacht nicht mehr unbeschwert frei bewegen, die Kinder in den Innenhöfen würden kein Deutsch sprechen - „ich frage mich, wer in Zukunft hier leben möchte“: Die Aussagen der vermeintlichen Passanten, die im Video gezeigt werden sollen, dabei die Brisanz der Situation untermauern.