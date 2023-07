Überschall-Passagierjet steht vor erstem Testflug

Fotos, die vor Kurzem auf der NASA-Website veröffentlicht wurden, zeigen das Quiet Supersonic Technology Test Aircraft (kurz QueSST), das auch als X-59 bezeichnet wird, vor bzw. in einem Hangar des US-Flugzeugherstellers Lockheed Martin in Palmdale im Bundesstaat Florida. Dort werde man jetzt einmal umfangreiche Tests am Boden durchführen, um sicherzustellen, dass das der Jet auch flugsicher ist, berichtet die NASA auf ihrer Website.