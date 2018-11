Bau von leisem Nachfolger der Concorde gestartet

„Sohn der Concorde“ fliegt 1500 km/h schnell

„Das längliche, schlanke Design des Flugzeugs ist der Schlüssel zu einem leiseren Überschallknall. Wenn wir in die Fertigungsphase eintreten, nimmt die Flugzeugstruktur Gestalt an und bringt uns einen Schritt näher an mögliche Überschallreisen für Passagiere auf der ganzen Welt“, so Iosifidis. Erstmals abheben soll der X-59-Jet im Jahr 2021. Die Reiseflughöhe für den „Sohn der Concorde“ wird mit 55.000 Fuß (knapp 16.800 Meter) angegeben, ihre Höchstgeschwindigkeit mit 1,23 Mach (rund 1500 Stundenkilometer).