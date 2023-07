Andere Länder, andere Lösungen

Jedes Land hat so seine Herausforderungen. In den Niederlanden, wo ich mich derzeit aufhalte, ist die Regierung Rutte soeben an der Migrationsfrage gescheitert. Rutte wollte bei der Zuwanderung bremsen und einen Familiennachzug erst nach zwei Jahren gestatten, zudem wollte er die Gesamtzahl bei der Zuwanderung nach unten drücken. Damit ist er gescheitert, im November gibt es Neuwahlen, ohne Rutte, dem reicht es nach 13 Jahren Verhandeln im Vielparteienland.