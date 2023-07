US-Streumunition bereits in Ukraine eingetroffen

Lieferung vergangene Woche angekündigt

Die US-Regierung hatte in der vergangenen Woche die Lieferung von Streumunition an Kiew angekündigt. Als Streumunition werden Raketen und Bomben bezeichnet, die in der Luft über dem Ziel bersten und viele kleine Sprengkörper - sogenannte Bomblets - verstreuen oder freigeben. Das Geschoss deckt daher ein deutlich größeres Gebiet ab (siehe Grafik unten).