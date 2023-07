Seenreiche Tour im Lechquellgebirge

Ein Sommerfrische-Paradies

Nach rund 15 Minuten Gehzeit gelangt man erneut an eine Weggabelung und zweigt rechts (Richtung Osten) ab. Nachdem ein weiterer Bach mit Hilfe großer Steine überquert wurde, schlängelt sich der Weg über Grasflanken sachte bergan. Das Geläut der Kuhglocken wird vom Wind mitgetragen, die Vierbeiner befinden sich hier oben wahrlich im Sommerfrische-Paradies. Die Bergwiesen sind derzeit in voller Blüte: Blauer Frühlingsenzian, Gelber Wundklee, prächtige Alpenrosen und sogar vereinzelte Himmelschlüsselblumen sind im Grün zu entdecken. Vorbei an den Ausläufern der imposanten Roggalspitze führt der Wanderpfad zum Alpsee, welcher auf 2060 Meter liegt. Hier lassen sich die Ruhe und das herrliche Bergpanorama in vollen Zügen genießen. An warmen Tagen bietet das Wasser zudem eine willkommene Erfrischung. Vom Alpsee geht es dann wieder Richtung Ravensburger Hütte retour und danach weiter zum Spullersee.