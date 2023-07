Der digitale Euro: Ganz fatal oder doch genial?

Nun ist der Groschen gefallen: Bereits in drei Jahren will die EU-Kommission neben dem Euro-Bargeld einen digitalen Euro als gesetzliches Zahlungsmittel etablieren. Während Währungshüter von einer bahnbrechenden Reform des Geldsystems sprechen, steht noch in den europäischen Sternen, ob die weltweit erste Digitalwährung einer führenden Notenbank zur Erfolgsgeschichte mutiert.