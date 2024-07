Flucht vor Hitze: Diese Orte sind besonders kühl

Die zweite Ferienwoche hatte es in sich. Temperaturen bis zu 36 Grad ließen das Land glühen. Doch es gibt auch Orte in Niederösterreich, die an schweißtreibenden Tagen kühlenden Unterschlupf bieten. Mitunter trägt die Hitze sogar dazu bei, dass die Menschen zu Gott finden – zumindest räumlich. Denn Kirchen erweisen sich auch unter sengender Sonne als ziemlich „coole“ Orte.