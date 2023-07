Deutscher Lkw-Fahrer fährt Klimaaktivisten an

Die Straßenblockaden der Aktivistengruppe „Letzte Generation“ sorgen des Öfteren für Unmut bei Autofahrern - doch in Stralsund in Norddeutschland ging ein Lkw-Fahrer eindeutig zu weit. Nachdem er die Demonstranten versucht hatte, von der Straße zu zerren, setzte er sich in sein Fahrzeug und fuhr einen jungen Mann absichtlich an.