Ärztemangel: „Regierung muss sich bewegen!“

„Es muss auch regionale Lösungen geben“

Die Regierung will dem Problem mit mehr Primärversorgungszentren (PVE) beikommen. „Das geht in urbanen Gegenden, aber ich kann nicht in entlegenen Tälern den Leuten sagen, fahrt mal 50 Kilometer ins Ärztezentrum. Es muss auch regionale Lösungen geben“, sagt der Tiroler Wutscher. Man sei in gutem Austausch mit der Gesundheitskasse ÖGK. „Der Beruf wird auch immer weiblicher. Viele haben Kinder. Da muss es auch möglich sein, dass die eine nachmittags ordiniert, der andere vormittags.“ Auch die Regierung müsse sich hier bewegen. Man hofft auch auf Dynamik im Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern.