Match der Mutanten und Schimären

Haring entfesselt zwischen zwei weißen Wänden rund um seine Compagnie einen berückenden Video-Bilder- und Farbenzauber. Fantasien über die Zukunft unseres Planeten, der „seinem Ende entgegenschlingert“. Er beschwört magische Szenen, in denen surreal-komische Zwischenwesen, Schimären, Mutanten sich in seltsame Textilien mit Tierfell- und Reptilienmustern hüllen und einander bedrängen, miteinander verschmelzen. Er formt aus Figuren „lebende Bilder“, die dem unruhigen Schlaf einer Tänzerin entspringen. Ein beeindruckendes Match der Darsteller gegen optische Täuschungen, gegen die synthetische, ja utopische Welt in den Videos. Bravourös, spannend. Und die Rabiat-Musikgruppe Bulbul spielt „schneller als jeder Berg“, wie sie selbst von sich sagt.