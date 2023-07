Renault Clio: Voll verschärft - trotzdem billiger!

Vor allem die Front hat extrem gewonnen und macht den bisher so brav dreinblickenden Kleinwagen zum Charakterkopf für Designfreunde. Ein deutlich vergrößerter Kühlergrill mit effektvollem Schachbrettmuster wird flankiert von einem neuen, winkelförmigen Tagfahrlicht, das künftig auch die anderen Renault-Modelle zieren soll. Es stellt spiegelverkehrt die zwei Hälften des Markenlogos dar. Der Rhombus an sich prangt neu gestaltet in gebürstetem Chrom in der Mitte.