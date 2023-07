Taylor Swift: Ticketverkauf in Wien ohne Probleme

Zittern in Paris, Vorfreude in Wien: Während es in Frankreich zu massiven Problemen beim Verkauf der Tickets für Superstar Taylor Swift kam, lief das Prozedere in Österreich am Dienstag offenbar einwandfrei. In Österreich hatten am Dienstag jene die Chance, eine Karte für die drei Wien-Termine des US-Superstars im Happel-Stadion zwischen 8. und 10. August 2024 zu kaufen, die sich zuvor dafür bis 23. Juni angemeldet hatten. Die Server hielten dem Ansturm auf die etwa 170.000 Tickets offenbar stand!