Pensionierungswelle in der Kinderbetreuung

131 Mitarbeiter schon 60 Jahre oder älter

Derzeit fehlen in Oberösterreich im Bereich Kinderbildung und -betreuung (KBB) 254 Fachkräfte. Die Landes-Plattform ooe-kindernet.at listet mit Stand Dienstag offene Stellen für 147 Pädagogen, 98 Helfer und 16 Leiter auf. Mittelfristig ist keine Entspannung in Sicht – im Gegenteil: Eine in den kommenden Jahren bevorstehende Pensionierungswelle könnte die Situation noch verschärfen. Wie die zuständige LH-Stellvertreterin Christine Haberlander (ÖVP) in der Beantwortung einer Neos-Landtagsanfrage ausführt, sind derzeit 1447 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den heimischen KBB-Einrichtungen 55 Jahre oder älter. 131 davon sind bereits 60plus.