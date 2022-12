Kinderbildungs-Pakt: Mehr Gehalt, kleinere Gruppen

Lang erwarteter Schulterschluss gelungen

Am Mittwoch standen nun alle Beteiligten Schulter an Schulter: „Heute konnten die Verhandlungen zwischen dem Land Oberösterreich, den Gewerkschaften sowie den Dienstgebern, dem oö. Gemeindebund und dem oö. Städtebund erfolgreich abgeschlossen werden“, vermeldete Haberlander. Der von ihr so genannte „Pakt für das Kinderland OÖ“ sieht 20 Maßnahmen für den Kinderbildungsbereich vor, für die 38,5 Millionen Euro in die Hand genommen werden.