Mann leblos im See: Tiroler wurde zum Lebensretter

Ohne zu zögern, sprang Thomas Maurer am Dienstag in Tirol in den Schlitterer See und wurde zum Helden. Der Badegast, der von Beruf Pfleger im Krankenhaus in Hall ist, zog einen 80-Jährigen aus dem Wasser, der offenbar sein Bewusstsein verlor. Nach längerer Erstversorgung wurde der Mann in die Innsbrucker Klinik geflogen.