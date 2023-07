„Dieser Vorwurf entbehrt jeglicher Grundlage“

In der Causa Auskunftsverfahren gegen die HG Lab Truck GmbH meldete sich am Dienstag die Anwaltskanzlei Scheiber Law zu Wort: „Personenbezogene Daten von mehr als 24.000 Covid-positiven Personen in Tirol wurden bekanntlich widerrechtlich offengelegt. Betroffen ist augenscheinlich jeder, der zwischen Jänner 2021 und Juni 2021 in Tirol positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Die HG Lab Truck GmbH führte die Testanalysen durch. Das Unternehmen verweigerte bis zuletzt, Auskunft zu erteilen, ob potenziell Betroffene vom Datenleck tatsächlich betroffen sind. Wir brachten deshalb Auskunftsklagen gegen die HG Lab Truck ein. Unlängst entschied der Oberste Gerichtshof (OGH) rechtskräftig zugunsten unserer Mandanten.“