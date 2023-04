Fall Lab Truck: Vorwürfe lösten sich in Luft auf

WKStA eingeschaltet - keine Ermittlungen

Ein halbes Jahr später, im Mai 2021, sagte Platter in hitziger Atmosphäre im Landtag, man habe die zweite Welle deswegen so gut überstanden, weil man rasche Testergebnisse gehabt habe. Hauptverantwortlich dafür: Die HG Pharma. Just zu diesem Zeitpunkt wurde jedoch Herwig vom OGH schuldig gesprochen, einen Patienten falsch behandelt zu haben. In der Folge poppten immer neue Vorwürfe gegen HG Pharma auf. Die Tests würden nicht sach- und fachgerecht durchgeführt, hieß es unter anderem. Die WKStA wurde eingeschaltet – und erkannte nicht einmal einen Anfangsverdacht.