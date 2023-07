Europa-Rekord: Gluthitze hat uns fest im Griff

Ganze 37,2 Grad wurden am Montag in Wien gemessen - damit glühte unsere Hauptstadt wie keine andere in Europa. Es war sogar noch heißer als in Algier, wo das Thermometer nur milde 25 Grad anzeigte oder in Tunis mit 31 Grad. Auf Platz zwei im Ranking der heißesten Städte Europas schaffte es am Montag Madrid mit 36 Grad, gefolgt von Rom.