Eine Debütantin und drei „alte Hasen“ heben ab

Angenehme Temperaturen statt finnischer Sauna

Logieren wird das Team im Radisson Blu Seaside Hotel in Helsinki, das nur zwanzig Auto-Minuten vom Leppävaara-Stadion von Espoo entfernt liegt. „Von den Temperaturen her könnte es einen Schock geben“, schmunzelt Benning - statt 35 Grad wie am vorigen Wochenende bei den Staatsmeisterschaften in Bregenz sind in Finnland mit 18 bis 22 Grad zu rechnen. „Das ist sicherlich kein Nachteil.“