Zirkusdirektor Zeichen: Ein Lehrer für das Leben

Persönlichkeitsbildung, die stand und steht für den beliebten Lehrer an oberster Stelle. „Ich wollte den Mädchen und Buben immer das nötige Rüstzeug mitgeben, damit sie dann später in ihrem Leben der jeweiligen Situation angepasst auftreten können. Und damit kann man schon in der Volksschule beginnen“, erzählt der Direktor der VS Lind ob Velden, der sich mit Ende dieses Schuljahres in den wohlverdienten Ruhestand zurückzieht.