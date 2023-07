ÖFB? „Da gehört mehr Professionalität rein!“

Als Teamspieler war es mir nie wichtig, wer an der Spitze des Verbandes steht. Cool war es, wenn die Person nahbar war, man mit ihr ganz normal quatschen konnte. Ich denke, Mitterdorfer wird da einen guten Draht finden. Was Österreichs Nationalteam fehlt, ist eine richtige Heimat. Selbst in kleinen Ländern wie Mazedonien stießen wir auf ein richtig cooles Zentrum mit tollen Plätzen und sogar einem eigenen Hotel. Für ein Trainingszentrum, wie es nun in Aspern geplant ist, ist es höchste Zeit. Auch, um langfristig Erfolg zu haben. Als Spieler will man Veränderungen spüren, nicht bloß hören.