„Das Zentrum Aspern ist dringend notwendig“

Wie beurteilen Sie die Situation im Frauen-Fußball?

An der Spitze stehen wir durch die ÖFB Frauen Akademie in St. Pölten gut da, in der Breite haben wir deutlich Luft nach oben. Es gibt viele Mädels, die spielen wollen, aber keinen Verein finden. Breite setzt voraus, dass die Vereine erkennen, dass Mädchen und Frauen nicht nur für den Fußball an sich wichtig sind, sondern es geht um das Erkennen der Rolle der Frau im Fußball. Als mögliche spätere Trainerinnen, Schiedsrichterinnen, Funktionärinnen oder auch Mütter, die eines Tages ihre Kinder selbst zum Training bringen.