Wird Kampfjet-Deal NATO-Blockade lösen?

Biden glaubt an Lösung

„Ich versuche also, offen gesagt, so etwas wie ein Konsortium zusammenzustellen, mit dem wir die NATO mit Blick auf die militärische Fähigkeit sowohl von Griechenland als auch der Türkei stärken und Schweden ermöglichen, hereinzukommen“, so Biden, der sich in der Sache optimistisch zeigte.