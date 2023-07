EU und Neuseeland rücken näher zusammen

„Zeitfenster“ für Mercosur-Abkommen

Die EU-Kommission und etwa auch Deutschland und das derzeitige EU-Ratsvorsitzland Spanien wollen derzeit auch das schon lange ausverhandelte, aber gerade in Österreich umstrittene, Freihandelsabkommen mit dem Mercosur-Raum in Südamerika implementieren. „Es gibt das Zeitfenster der Präsidentschaft von Lula und die Spanier wollen das unbedingt hinkriegen“, sagte am Sonntag der Wirtschaftsdelegierte in Brasilien, Günther Sucher, im APA-Gespräch. Doch zuletzt mehrten sich kritische Stimme in Südamerika. Die Regierung in Österreich ist zudem auf Basis eines Parlamentsbeschlusses zu einem Nein zum Abkommen verpflichtet.