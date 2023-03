Nein zu Mercosur-Pakt für Spanien „schockierend“

Am Montag beraten die europäischen Agrarminister in Brüssel über ein mögliches Abkommen mit den Mercosur-Staaten Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay beraten. Das Abkommen soll noch in der zweiten Jahreshälfte unter der EU-Ratspräsidentschaft Spaniens unterzeichnet werden. Wie schon 2019 könnte das Handelsabkommen mit den südamerikanischen Staaten aber am Veto aus Wien scheitern.