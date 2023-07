Mikl-Leitner: „Politische Ränder immer extremer“

Mikl-Leitner bezeichnet Grüne als „politische Ränder“

Niederösterreichs Landeschefin sprach am Sonntag in einer übermittelten Stellungnahme von einer „unbedachten Wortwahl“ Koglers, die ihre Einschätzung bestätigen würde: „Die politischen Ränder werden immer lauter und immer extremer. Wer in der Mitte steht, wird von den Rechten als links und von den Linken als rechts beschimpft - jetzt sogar als faschistisch. Weil man angeblich nicht sagen darf, dass man in einer Zeit, in der die politischen Ränder zunehmend radikaler werden, der schweigenden Mehrheit der normaldenkenden Menschen eine kräftige Stimme geben will, ja geben muss.“ In Niederösterreich koaliert Mikl-Leitner mit dem rechtsextremen Landeskader der FPÖ.