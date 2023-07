ÖVP ruft nach Koglers Sager zur Mäßigung auf

„Es ist an der Zeit, die ständigen Wortgefechte, Übertreibungen und die Zuspitzungen für Schlagzeilen zu beenden und zur Vernunft zu kommen“, so Stocker in einer Aussendung. Die Politik sollte „keine Wortmeldungen wie ,präfaschistoid‘ verwenden, nur um aufs Titelblatt zu kommen“. Man solle nun zur Sachpolitik zurückkehren und „untergriffige Zwischenrufe“ hinter sich lassen. Weniger sachpolitisch war die Wortwahl des dritten Präsidenten des Wiener Landtags, Manfred Juraczka. Er deute indirekt eine Auflösung der Koalition mit den Grünen an (siehe Tweet unten).