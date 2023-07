Am Campingplatz bleibt keine Zeit für Party-Pausen

Wer glaubt, dass die Party nur direkt am Ring bei den fünf verschiedenen Bühnen stattfindet, der irrt. Nirgends ist der Spaßfaktor am Festival höher als am Campingplatz. Zur Ruhe kommen fällt schwer, geschlafen wird täglich höchstens für ein paar Stunden. Aus jeder Ecke ist laute Musik durch mitgebrachte Boxen zu hören, die Stimmung der Leute könnte nicht besser sein. Das liegt auch daran, dass heuer endlich wieder einmal das Wetter mitspielt. In den vergangenen Jahren waren die Camper meistens nicht vom Glück verfolgt, Wind und Regen zerstörten so manches Zelt, die Wiese glich einem Schlachtfeld.