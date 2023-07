VW bietet den ID.3 in China zum Schleuderpreis an

Vor allem die Wolfsburger Elektroautos haben es schwer auf dem chinesischen Markt und verkommen beinahe zu Ladenhütern. Das soll sich nun ändern. Offenbar will man es in Niedersachsen doch nicht auf sich sitzen lassen, dass man die Marktführerschaft an BYD verloren hat. Wegen des Volumens ist der chinesische Markt der weltweit wichtigste (nicht nur) für VW.