BYD Dolphin: So trumpft der China-Stromer auf

Der Materialmix geht in Ordnung, auch wenn einiges an hartem Plastik eingesetzt wurde, etwa oben auf der Türverkleidung oder vorn, oben auf dem Armaturenbrett. Aber die Oberflächen sind strukturiert, das macht sie ansehnlich. So entsteht kein Billigeindruck. Das ist gut, denn BYD ist von seinem Selbstverständnis her keine Billigmarke und will auch nicht als solche wahrgenommen werden. Das unterstreicht auch das satte Geräusch beim Zuschlagen der Türen.