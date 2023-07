Radikale Szenen bilden eine gefährliche Allianz

Coronaproteste als „Rekrutierungsraum“ genutzt

Der Inhalt, vor allem jener Teil, der sich mit der aktuellen Lage beschäftigt, ist besorgniserregend: Der oberösterreichische Verfassungsschutz beobachtet nämlich mit erhöhter Alarmbereitschaft das Zusammenfinden von rechtsextremer und teils gewaltbereiter Corona-Maßnahmen-Gegner-Szene (CMG). Vor allem die Identitäre Bewegung Österreichs (IBÖ) habe die Coronaproteste als Rekrutierungsraum genutzt. Es kam bereits zu „konspirativen Treffen“ der CMG-Führungskader mit Rechtsextremen, heißt es in dem Bericht. In Oberösterreich blicken die Verfassungsschützer vor allem nach Steyregg und in den Bezirk Vöcklabruck, wo die IBÖ besonders aktiv ist, sowie auf die CMG-Aktivitäten in Steyr (Corona-Spaziergänge).